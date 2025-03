Papa teve uma noite tranquila e continua o seu repouso

O Papa teve mais uma "noite tranquila", segundo informa o Vaticano esta quinta-feira.

Ainda segundo nota oficial, Francisco encontra-se em repouso.

O Santo Padre não teve, esta quarta-feira, nenhum novo episódio de insuficiência respiratória.

O Papa está a "prosseguir uma linha evolução muito lenta" e que é "prematuro" definir "se a terapia está a resultar".

Para além de se ter dedicado a "algumas atividades laborais", o Papa ligou ao pároco da Sagrada Família de Gaza, recebeu a Eucaristia e "participou do rito da benção das Sagradas Cinzas" no 10.º andar do Hospital Agostino Gemelli, a clínica onde se encontra hospitalizado desde 14 de fevereiro.