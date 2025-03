O Papa passou mais uma noite tranquila, segundo indica o Vaticano esta sexta-feira.

Francisco acordou pouco depois das 08h00 de Roma (07h00 de Lisboa) e permanece em repouso.

Esta quinta-feira foi marcada por uma curta mensagem de áudio de agradecimento, gravada pelo Santo Padre no mesmo dia.

A mensagem, em língua espanhola, foi dirigida a todos os que participam na habitual recitação diária do terço pelas melhoras do Papa, na Praça de São Pedro, que aconteceu às 21 horas de Roma (20 horas em Lisboa), sendo recebida com aplausos pelos fiéis.

Francisco está internado há quase três semanas, desde o dia 14 de fevereiro, com uma pneumonia bilateral. Esta é a quarta e a mais longa hospitalização de Francisco, desde que se tornou Papa, em 2013.

Na última atualização de saúde do Vaticano, divulgada na tarde desta quinta-feira, foi revelado que o Papa não apresenta febre e que, dada a estabilidade da sua situação clínica, não será divulgado nenhum boletim na sexta-feira.