Papa Francisco "passou a noite tranquilamente" e está a repousar

[Notícia atualizada às 12h05 de 8 de março de 2025 para acrescentar detalhes]

O Papa Francisco "passou a noite tranquilamente", avança o Vaticano este sábado de manhã.

Ao que a Renascença apurou, Francisco está a repousar, desconhecendo-se, para já, mais detalhes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Fontes vaticanas asseguram que o Santo Padre retomou esta manhã as terapias que lhe foram prescritas, "incluindo a fisioterapia motora", remetendo mais informações médicas para um novo boletim clínico a conhecer, como habitual, ao final da tarde.

Ainda este sábado, foi também conhecida uma mensagem que o Papa Francisco escreveu no hospital contra o aborto e a eutanásia.



Este domingo, durante a missa na Praça de São Pedro por ocasião do Jubileu do Mundo dos Voluntários, caberá ao cardeal Michael Czerny ler a homilia do Papa.

Quanto ao Angelus, e segundo a mesma fonte, deverá ser transmitido como nos domingos anteriores.

Francisco está internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro.

O Santo Padre, que tem 88 anos, deu entrada no hospital com uma infeção respiratória, que evoluiu para uma pneumonia bilateral. Posteriormente, teve problemas renais.