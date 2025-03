Papa Francisco regista "melhoria gradual e ligeira"

O Papa Francisco tem vindo a registar uma "melhoria gradual e ligeira" do seu estado de saúde, indicou este sábado o Vaticano. O prognóstico continua a ser reservado.

"As condições clínicas do Santo Padre mantiveram-se estáveis nos últimos dias e, consequentemente, demonstram uma boa resposta à terapêutica", informa a Santa Sé.



Francisco, de 88 anos, não tem febre, "as trocas gasosas melhoraram" e os exames têm apresentado resultados "estáveis".

Este sábado de manhã o Papa recebeu a Eucaristia e reuniu-se em oração na capela do apartamento privado, no Hospital Gemelli, em Roma. Durante a tarde, alternou o descanso com trabalho.

Francisco está internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro, com uma pneumonia bilateral.

