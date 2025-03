Terço pela saúde do Papa muda de horário

O Vaticano informa que, a partir desta segunda-feira e para coincidir com os Exercícios Espirituais da Cúria Romana, a recitação às 21h00 do terço pela saúde do Santo Padre será antecipada e realizada no final das Vésperas e da Meditação às 17h00, na Sala Paulo VI.

“Segundo a tradição, este tempo de reflexão e oração representa um momento de silêncio e discernimento para os colaboradores do Santo Padre que se unirão, em espírito de reflexão e escuta da Palavra de Deus, continuando a rezar pela sua saúde”, lê-se no comunicado.