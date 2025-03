Papa está melhor. Prognóstico deixou de ser reservado

Francisco “continua estável” e as melhorias registadas nos últimos dias “consolidaram-se ainda mais, indica a Santa Sé.

O estado de saúde do Papa Francisco melhorou nos últimos dias e o prognóstico deixou de ser reservado, anunciou esta segunda-feira o Vaticano, num comunicado divulgado ao final da tarde.

Prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação p(...)

Esta segunda-feira de manhã Francisco continuou a acompanhar à distância os exercícios espirituais da Cúria Romana, que decorrem na Sala Paulo VI.

De acordo com o Vaticano, recebeu a Eucaristia e dirigiu-se à capela do apartamento privado no Hospital Gemelli para um momento de oração.

Durante a tarde desta segunda-feira, Francisco "participou novamente dos exercícios espirituais da Cúria, acompanhados por videoconferência". Durante o dia alternou a oração com o descanso.

Francisco está internado desde 14 de fevereiro, no Hospital Gemelli, em Roma, com uma pneumonia bilateral.