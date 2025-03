Papa passou mais uma noite tranquila e está a repousar

O Papa Francisco passou mais uma noite traquila e está a repousar. A informação foi avançada pelo Vaticano.

De acordo com a Sala de Imprensa da Santa Sé, no domingo, Francisco continuava a registar "ligeiras melhorias graduais".

No domingo, o Papa acompanhou por vídeo, no Hospital Gemelli, os exercícios espirituais da Cúria Romana que começaram na Ala Paulo VI e foram conduzidos pelo pregador da Casa Pontifícia, o frade capuchinho Roberto Pasolini, unindo-se espiritualmente a todos os participantes.

Pela manhã, além de receber a visita do cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, e do substituto da Secretaria de Estado, monsenhor Peña Parra, Francisco participou da missa com os que o assistem ao longo destes dias de internamento.

O Vaticano referia ainda que a “a situação parece estável, com ligeiras melhorias graduais, como foi reportado no boletim médico de sábado à tarde, num quadro que, no entanto, permanece complexo e que obriga os médicos a manterem prudentemente o prognóstico reservado”.

O Santo Padre continuou com sua terapia respiratória e fisioterapia motora e prossegue a dieta alimentar prescrita pelos médicos, que inclui também alimentos sólidos.



O próximo boletim médico deverá sair esta segunda-feira ao fim da tarde, uma vez que dada a estabilidade do quadro clínico, nenhum boletim foi publicado no domingo.