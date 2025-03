Papa retomou oxigenação de alto fluxo após nova noite tranquila

O Papa retomou na manhã desta segunda-feira a oxigenação de alto fluxo. A Santa Sé adianta que continua a ser prudente apresentar a situação de Francisco como “estável”, apesar de “um quadro complexo, com prognóstico reservado”.

De acordo com informação avançada pela Sala de Imprensa da Santa Sé aos jornalistas, depois de acordar, Francisco “retomou as suas terapias, incluindo a terapia respiratória motora”.

As fontes indicaram que “após ventilação mecânica não invasiva durante a noite”, o Papa mudou “para oxigenação de alto fluxo com tubos nasais”.

Ainda de acordo com a informação do Vaticano, Francisco acompanhou, esta manhã, sentado na sua poltrona, através de vídeo, “os exercícios espirituais da Cúria Romana, que começaram ontem à tarde na Ala Paulo VI, unindo-se espiritualmente aos participantes”.

A Sala de Imprensa da Santa Sé esclarece que ontem à tarde não foi divulgado o boletim informativo “dada a estabilidade do seu quadro clínico”, mas refere que esta segunda-feira deverá voltar a ser prestada informação sobre o estado de saúde de Francisco.

A nota da Santa Sé revela também que Francisco foi informado das “cheias na Argentina” e que “expressou a sua proximidade aos afetados”.

"Noite tranquila"

De manhã cedo, fontes vaticanas avançarm que o Papa Francisco passou mais uma noite traquila e está a repousar. A informação foi avançada pelo Vaticano.

De acordo com a Sala de Imprensa da Santa Sé, no domingo, Francisco continuava a registar "ligeiras melhorias graduais".

No domingo, o Papa acompanhou por vídeo, no Hospital Gemelli, os exercícios espirituais da Cúria Romana que começaram na Ala Paulo VI e foram conduzidos pelo pregador da Casa Pontifícia, o frade capuchinho Roberto Pasolini, unindo-se espiritualmente a todos os participantes.

Pela manhã, além de receber a visita do cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, e do substituto da Secretaria de Estado, monsenhor Peña Parra, Francisco participou da missa com os que o assistem ao longo destes dias de internamento.

O Vaticano referia ainda que a “a situação parece estável, com ligeiras melhorias graduais, como foi reportado no boletim médico de sábado à tarde, num quadro que, no entanto, permanece complexo e que obriga os médicos a manterem prudentemente o prognóstico reservado”.

O Santo Padre continuou com sua terapia respiratória e fisioterapia motora e prossegue a dieta alimentar prescrita pelos médicos, que inclui também alimentos sólidos.



O próximo boletim médico deverá sair esta segunda-feira ao fim da tarde, uma vez que dada a estabilidade do quadro clínico, nenhum boletim foi publicado no domingo.

[notícia atualizada às 12h00 com novas informações referentes à manhã desta segunda-feira]