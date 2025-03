Terço na Praça de S. Pedro. "Magistério do Papa é precioso", diz cardeal Tolentino

“E não são só os cristãos a fazê-lo, também os fiéis de outras religiões e até muitos não crentes unem os seus corações à volta do Papa Francisco”, sublinhou o cardeal português.

“Desde o início do seu pontificado, ouvimos o Papa Francisco pedir para não nos esquecermos de rezar por ele. É o que fazemos, na Praça de São Pedro e em todo o mundo, intensificando a nossa oração pelo Santo Padre”, disse D. José Tolentino de Mendonça.

Cada noite, a condução do terço tem sido feita por um cardeal diferente. Este domingo coube a vez ao prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação.

O cardeal D. José Tolentino de Mendonça presidiu este domingo à noite, na Praça de S. Pedro, no Vaticano, à habitual recitação do terço que, há mais de uma semana, reúne cardeais, bispos, outros membros da Cúria Romana e várias centenas de fiéis.

O estado de saúde de Francisco regista ligeiras me(...)

Nas breves palavras introdutórias que proferiu, D. Tolentino desejou “que as nossas orações e o nosso afeto lhe estejam próximos e que, ao mesmo tempo, nos tornemos sempre mais disponíveis a acolher o magistério da fragilidade e do sofrimento que estamos a receber, neste momento, do Santo Padre”.

Sublinhou ainda que “o seu magistério é precioso e responsabiliza-nos no acompanhamento e no cuidado dos doentes, dos pobres e de todos os que sofrem”.

A partir de segunda-feira e até à próxima sexta-feira, a recitação do terço será antecipada para as 17h00 (hora italiana), na Aula Paulo VI, devido aos Exercícios Espirituais, destinados a todos os membros da Cúria e que o próprio Papa poderá seguir por ligação vídeo.

O Vaticano anunciou este domingo, ao final da tarde, que o Papa continua a registar "ligeiras melhorias graduais" e que o seu estado de saúde "parece estável".

A Sala de Imprensa da Santa Sé informou que Francisco acompanhou por vídeo, no Hospital Gemelli, os exercícios espirituais da Cúria Romana que começaram este domingo, na Aula Paulo VI.