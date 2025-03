Igreja Católica apresenta "programa inovador" na Bolsa de Turismo de Lisboa

A Igreja Católica em Portugal, através da Pastoral do Turismo (PTP) e do Secretariado Nacional dos Bens Culturais (SNBCI), apresenta um “programa inovador” na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) 2025, de 12 a 16 de março.

“Acreditamos que este será um momento importante, com um programa de iniciativas muito consistentes e com a colaboração de várias dioceses e instituições”, explica o diretor da Pastoral do Turismo – Portugal (PTP), num comunicado enviado, esta segunda-feira, à Agência ECCLESIA.

O padre Miguel Lopes-Neto convida, “a todos”, a visitar o espaço da Igreja Católica, no stand do Turismo Religioso e Espiritual, que é coordenado pelo Município de Ourém, no Pavilhão 2, da BTL 2025.

“Onde poderemos trocar ideais e falar sobre esta atividade, que é uma das bases da economia nacional e que queremos, sempre, que seja um espaço de promoção do património religioso português e da identidade cristã, associada a valores de tolerância, respeito e sustentabilidade”, desenvolveu o sacerdote da Diocese do Algarve.

“A Igreja Portuguesa”, representada pela Pastoral do Turismo – Portugal e pelo Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja, procurou criar um “programa diversificado, que apela aos sentidos, quer seja ao paladar, ao ouvido, aos olhos e ao olfato”, para a Bolsa de Turismo de Lisboa 2025.

Na 35. ª edição da BTL, as “propostas muito ricas, criativas e inovadoras” são de pintura sacra ao vivo, a degustação de produtos feitos por religiosos ou por paróquias ligados à Igreja Católica, entre quarta-feira e domingo, de 12 a 16 março, na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações.

Do licor de Singeverga aos bolos conventuais

A PTP e o SNBCI do seu programa destacam a apresentação do Convento dos Cardaes (Lisboa) e uma prova de bolinhos conventuais, no dia 12 de março, pelas 18h00;

No dia seguinte, 13, vão apresentar o Gabinete de Apoio aos Peregrinos em Lisboa, pelas 11h00, seguido de uma “degustação, com prova comentada, de licor de Singeverga”, produzido no Mosteiro beneditino de Singeverga (Santo Tirso), enquanto os cónegos Filipe Pereira e José Ferreira dão a conhecer a Catedral de Lamego, às 16h00, antes dos ‘Fados dedicados ao Santo António’, na voz de José Quaresma, às18h00.

A pintura de arte sacra vai poder ser “apreciada ao vivo”, nos dias 14 e 16 de março, com os artistas Ana Margarida Barros e Nuno Abrunhosa; na sexta-feira, é apresentada a exposição ‘Servir, a única pregação’, do Santuário de Fátima, às 11h30, a Doçaria Conventual e os vinhos da Quinta de Carvalhiços “abrem o apetite para o almoço”, pelas 12h00, enquanto os vinhos e produtos regionais da ArtGilão Tavira (Algarve) chega às 18h30.

“Para além de mostrarmos os produtos e realizarmos diversas outras ações, queremos muito que tudo o que vai ser feito seja entendido e visto como modelos de autofinanciamento da Igreja e criação de postos de trabalho. Esse é um ponto de grande importância para esta equipa de trabalho”, desenvolveu o padre Miguel Lopes-Neto.

Segundo o diretor da Pastoral do Turismo – Portugal da Igreja Católica, “boa parte da estratégia” passa por estimular aqueles que têm um património material e imaterial, “para que o possam dar a conhecer e, através disso, o possam preservar”.

A presença da Igreja Católica em Portugal na Bolsa de Turismo de Lisboa, através da PTP e do SNBCI, resulta de um convite do Município de Ourém, que coordena o stand de Turismo Religioso e Espiritual, pelo segundo ano consecutivo.

“Este ano, com mais tempo, foi possível juntar e congregar 18 entidades, são 13 municípios e mais cinco entidades que trabalham este produto, e, obviamente, é um momento muito importante de afirmação do turismo religioso em Portugal, de todas as cidades que trabalham este produto e que, estou certo, irá ter mais uma vez sucesso”, disse o presidente do Município de Ourém em declarações à Agência ECCLESIA.

Luís Albuquerque destacou que o turismo religioso, “hoje, é um produto muito importante” em Portugal, “basta ver o número de pessoas que vêm a Fátima”, que “é o expoente máximo”, mas existem outras cidades que se dedicam também a este turismo, “e era necessário haver alguém que liderasse este movimento”.