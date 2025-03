Irmã Myri, religiosa portuguesa: "Situação na Síria está um bocadinho melhor"

A situação na Síria acalmou, mas é ainda de muita incerteza.

Em entrevista à Renascença, a irmã Maria Lúcia Ferreira - hoje conhecida por irmã Myri - diz confiar que para já a presença da ONU vai permitir pôr fim à perseguição religiosa dos alauitas por parte do atual regime sírio. A religiosa portuguesa vive naquele país há 16 anos.

“A situação atual na Síria hoje é melhor. Hoje, porque a ONU entrou em cena e o Governo de Damasco disse que as operações militares sangrentas que estavam a decorrer no litoral oeste da Síria, acabaram. É uma grande, grande notícia! Agora as pessoas podem respirar, porque nos últimos dias estava a acontecer um genocídio, por ódio racial aos halawitas”, diz a religiosa que vive num mosteiro a 90 quilómetros de Damasco.

As perseguições e execuções sumárias dos últimos dias causaram pelo menos 1.300 mortos e milhares de alauitas e libaneses deixaram o país, sobretudo em direção ao Líbano.

A irmã Myri espera que a presença da ONU ajude a restaurar a segurança também para os cristãos.

“A questão dos cristãos não é assim tão feliz”, diz a religiosa, esperando que a entrada da ONU no país “não seja só para os halauitas, mas também que seja um bocadinho para toda a população”.

“Agora, a situação irá ficar um bocadinho melhor, porque os cristãos às vezes estão a sofrer de lhes ocuparem as casas, de dispararem sobre as igrejas, etc”, assinala.

No mosteiro onde vive, e que foi restaurado já depois da guerra civil, têm conseguido manter-se em segurança, o que atribui acima de tudo à proteção divina de Deus.

“Como temos conseguido sobreviver? Em primeiro lugar, temos o Senhor que nos ajuda. Não estou a exagerar, é exatamente isso! Continuamos a viver no mesmo mosteiro, na mesma zona. Por enquanto não, não nos sentimos em perigo, graças a Deus”, conta.

As religiosas também tomaram “as medidas de segurança necessárias, por causa de antigos contactos na altura da guerra, em que a nossa madre esteve num grupo que se chamava Reconciliação e conheceu muita gente entre os rebeldes, de todas as tribos, etc. E então isso deu-lhe conhecimentos e relações e quando aconteceu esta revolução, estávamos em boa posição para fazer laços, criar relações e assegurar mais ou menos a nossa segurança”, explica.

Apesar da acalmia deste início de semana, vive-se um clima de grande insegurança, e sobretudo de muita incerteza quanto ao futuro político do país.

Para a irmã Myri “o futuro da Síria é muito incerto. Está nas mãos de Deus, a sério! Não se sabe se se vai partir (o país) em vários territórios, como já aconteceu com vários países, como a Jugoslávia, etc. Se vai uma parte pertencer a Israel, uma parte pertencer à Turquia. Não se sabe absolutamente nada”.

“Deixem de apoiar este regime aqui na Síria, por favor”



De uma coisa a religiosa tem a certeza – ninguém no país confia no atual Governo sírio, e deixa um apelo para que a comunidade internacional não lhe dê apoio.

“Este novo governo que está aqui ninguém o quer. Ele foi colocado pelo exterior, ninguém o quer. Nas Nações Unidas, na Europa, deixem de apoiar este regime aqui na Síria, por favor!”, pede, vincando que “não é um regime escolhido pelo povo e não está a favorecer a unidade do povo sírio. Pelo contrário, há medo, ninguém está descansado. Isso seria um grande serviço que fariam à Síria”.