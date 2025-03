Papa “continua estável” e participou nos exercícios espirituais da Cúria

A Sala de Imprensa do Vaticano informou que, durante a manhã desta terça-feira, o Papa continuou com as terapias prescritas, farmacológicas, respiratórias e motoras.

Ainda de manhã, o Santo Padre acompanhou, por videoconferência, os exercícios espirituais que decorrem durante esta semana, na Ala Paulo VI, conduzidos pelo padre capuchinho Roberto Pasolini.

Fontes vaticanas acrescentam que, no final da pregação, Francisco rezou na pequena capela que existe perto de seu quarto.

O Papa Francisco teve uma noite tranquila e acordou por volta das 8h00.

O estado de saúde do Santo Padre melhorou nos últimos dias e o prognóstico deixou de ser reservado.

Francisco “continua estável” e as melhorias registadas nos últimos dias “consolidaram-se ainda mais”, indicou a Santa Sé na segunda-feira.

A evolução positiva é confirmada pelas análises ao sangue e pela “boa resposta à terapia medicamentosa”.

Apesar das boas notícias, o Papa terá de ficar internado “por mais dias” para prosseguir a “terapêutica médico-farmacológica em ambiente hospitalar”.

Para o final da tarde, não se prevê nenhum boletim de saúde.

O Papa está internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro, com uma pneumonia bilateral.