Papa está melhor. Prognóstico deixou de ser reservado

Esta segunda-feira de manhã Francisco continuou a acompanhar à distância os exercícios espirituais da Cúria Romana, que decorrem na Sala Paulo VI.

De acordo com o Vaticano, recebeu a Eucaristia e dirigiu-se à capela do apartamento privado no Hospital Gemelli para um momento de oração.

Durante a tarde desta segunda-feira, Francisco "participou novamente dos exercícios espirituais da Cúria, acompanhados por videoconferência". Durante o dia alternou a oração com o descanso.

Francisco está internado desde 14 de fevereiro, no Hospital Gemelli, em Roma, com uma pneumonia bilateral.

“É de pensar que a evolução será boa”, diz infecciologista

Na análise de Fernando Maltez, diretor do Serviço de Doenças Infeciosas do Hospital de Curry Cabral, as notícias são positivas.

O infecciologista sublinha que não são conhecidos muitos detalhes e que, por essa razão, é difícil avaliar eventuais sequelas da infeção, mas refere que os dados que se conhecem permitem dizer que a evolução do estado de saúde do Papa é favorável.

“Não sei qual é a causa desta pneumonia, que agente está por detrás desta pneumonia. Pelas informações que têm sido dadas, será um agente habitual da comunidade. Ninguém nos falou, até agora, de nenhum agente atípico, de nenhuma outra complicação da pneumonia. Não há informação que tenha havido infeção para outros órgãos, temos apenas a informação de facto, de uma pneumonia bilateral. Portanto, será pensar que a evolução será boa”, afirma Fernando Maltez, em declarações à Renascença.

O comunicado do Vaticano adianta que o Papa vai ainda ter de prosseguir a terapêutica em ambiente hospitalar, num procedimento que vai ajudar à consolidação do tratamento, sublinha o Diretor do Serviço de Doenças Infeciosas do Hospital de Curry Cabral.

“Seguramente que em ambiente hospitalar os cuidados serão mais próximos. Terá uma monitorização mais adequada, estará mais bem vigiado. Se houver qualquer intercorrência, será mais rapidamente atendida e, portanto, em ambiente hospitalar estará seguramente melhor”, acrescenta o infecciologista.

[notícia atualizada - com declarações de Fernando Maltez]