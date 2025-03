Santuário de Fátima promove encontro sobre a busca de Deus e a humanização

A Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, acolhe no próximo domingo, dia 16 de março, pelas 15h30, mais um momento de reflexão inserido na iniciativa “Encontros na Basílica”.

Sob o mote “Caminhos comuns de busca de Deus e de humanização do mundo”, o encontro formativo será orientado pelo padre Adelino Ascenso, missionário, Superior Geral da Sociedade Missionária da Boa Nova e atual presidente da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal.

De acordo com o Santuário, a reflexão que tem como ponto de partida a passagem do Evangelho de João “Em espírito e verdade”, propõe “três perspetivas: o diálogo pré-religioso: naquilo que nos é mais profundamente humano e comum, antes de qualquer institucionalização religiosa; o diálogo inter-religioso; e o diálogo pós-religioso: com aqueles que se afastaram da religião”.

O encontro formativo termina com um momento musical, a cargo do Choral Phydellius, sob a direção de João Baptista Branco.

O programa “atravessa diferentes épocas e estilos, numa seleção de obras inspirada na celebração de Nossa Senhora, que integra a beleza de textos marianos e entrelaça clássicos com espirituais e composição da atualidade”, indica o Santuário.

O Choral Phydellius, fundado em 1957 em Torres Novas, é uma associação dedicada ao canto coral e ao ensino da música, contando com diversos coros e um conservatório oficial. No seu repertório destacam-se composições para coro à capela, que incluem os mais diversos períodos musicais, bem como variadas obras sinfónicas corais.

Os Encontros na Basílica “inserem-se no âmbito de uma proposta que o Santuário de Fátima começou a desenvolver no quadro das comemorações do Centenário das Aparições” e abordam temas relevantes para a vivência da fé.