Vigília da Misericórdia acontece em 13 igrejas em simultâneo

O Patriarcado de Lisboa convocou os jovens para a Vigília da Misericórdia, marcada para dia 29 de março, um sábado, às 21h30.

De acordo com informação na página do Patriarcado, as Vigílias que são organizadas de forma vicarial, com o apoio do Serviço da Juventude, da Pastoral Universitária e do Setor de Animação Vocacional do Patriarcado de Lisboa, “vão ter lugar todas ao mesmo tempo, a partir das 21h30, na cidade de Lisboa e também em cada uma das restantes vigararias da diocese, com exceção de uma”.

Neste Ano Jubilar, esta iniciativa de oração na noite de dia 29 de março vai decorrer nas Igrejas Jubilares, permitindo, assim, aos jovens peregrinarem e rezarem no Santuário Jubilar da sua vigararia.

“Neste tempo quaresmal, a caminho da Páscoa, vem participar na Vigília da Misericórdia! É uma oportunidade para rezares, refletires e receberes o sacramento da confissão! Não faltes! Sozinho ou com o teu grupo, participa”, convida a organização diocesana.

O site do Patriarcado revela que a Vigararia de Loures-Odivelas optou por organizar a Vigília da Misericórdia na sexta-feira seguinte, dia 4 de abril, às 21h30, na Igreja de Santo António dos Cavaleiros, numa igreja que não é jubilar.