Papa teve uma noite tranquila

O Papa Francisco teve uma noite tranquila. A informação foi avançada pelo Vaticano.

O estado de saúde do Santo Padre melhorou nos últimos dias e o prognóstico deixou de ser reservado.

Apesar das boas notícias, o Papa terá de ficar internado “por mais dias” para prosseguir a “terapêutica médico-farmacológica em ambiente hospitalar”.

De acordo com fontes do Vaticano, na terça-feira, Francisco continuou com as terapias prescritas, como a oxigenação de alto fluxo com a utilização de tubos nasais.

O Santo Padre recebeu a Eucaristia e não teve visitas, “para se dedicar à oração e aos exercícios espirituais no Vaticano, que também foram seguidos de uma ligação vídeo durante a tarde”.

Fontes vaticanas acrescentaram que, no final da pregação, Francisco rezou na pequena capela que existe perto de seu quarto.

O Papa está internado há 27 dias no Hospital Gemelli, em Roma, com uma pneumonia bilateral.