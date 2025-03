Radiografia confirma melhoras do Papa Francisco

A melhoria do estado de saúde do Papa Francisco foi confirmada por uma radiografia ao tórax, anunciou esta quarta-feira o Vaticano.

A radiografia foi realizada na terça-feira e o resultado trouxe boas notícias, confirmado "as melhoras registadas nos dias anteriores".

As condições clínicas do Papa "permanecem estáveis", apesar da "complexidade do quadro geral", sublinha a Santa Sé.

Francisco continua a realizar oxigenoterapia de alto fluxo durante o dia e ventilação mecânica não invasiva durante a noite.