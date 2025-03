Santa Maria da Feira e Ovar recebem congresso sobre Semana Santa

A Rede Europeia que visa a valorização das celebrações do património europeu relacionado com a Semana Santa escolheu Santa Maria da Feira e Ovar para acolher a 3ª edição do seu congresso bienal.

São 36 as cidades espalhadas por seis países europeus que se unem na Rede Europeia de Celebração da Semana Santa. “O congresso é sempre uma oportunidade para troca de experiências e conhecimento entre as celebrações” diz à Renascença o presidente do comité Científico da Rede Europeia, Rui Ferreira.

Ao longo dos três dias, conferências e mesas redondas irão abordar temas como a Identidade comunitária, o Património e “o turismo e os riscos que representa também para as práticas culturais”.

Os professores Jean-Yves Durand e Maria Cátedra Tomaz serão alguns dos nomes do painel que ainda não está finalizado. “ Agora vamos abrir o call for papers, portanto vamos estar à espera que as pessoas proponham vir falar sobre Semana Santa ou sobre ter temáticas ligadas às práticas das comunidades”, nota Rui Ferreira.

Em Portugal, já cinco cidades levaram a Semana Santa à rede europeia. Braga, Óbidos, Idanha-a-nova, Ovar e Santa Maria da Feira juntaram-se à organização que, como diz o presidente do comité científico, “irá enriquecer o nosso país no ponto de vista da internacionalização das nossas práticas culturais”.

Na região de Santa Maria da Feira e Ovar, a tradição da Semana Santa distingue-se pelas “recriações históricas dos principais momentos da Semana Santa passando pela gastronomia muito própria destes dois concelhos, nesta época do ano”, como sublinha à Renascença Amadeu Albergaria, Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira.

Para a região, receber a rede europeia de celebrações da Semana Santa e Páscoa mostra uma “qualidade excepcional” das celebrações, reflexo da “aposta que estes dois municípios e a rede portuguesa têm feito nestas celebrações da Semana Santa”, acrescenta o autarca de Santa Maria da Feira.

Na opinião de Amadeu Albergaria, A Rede Europeia de Celebrações é também uma ferramenta de valorização de património “que estava perdido e que agora, com o facto de sermos cidade criativa da gastronomia, estamos paulatinamente a recuperar”.

O programa já confirmado foi apresentado esta quarta-feira, no castelo de Santa Maria da Feira, na presença do presidente da Rede Europeia de Celebrações da Semana Santa e Páscoa, Sergio Velasco Albalá, e do presidente do Comité Científico da Rede Europeia, Rui Ferreira, assim como dos presidentes dos municípios Santa Maria da Feira e Ovar, Amadeu Albergaria e Domingos Silva, respectivamente.