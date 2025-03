Bispos portugueses agradecem pontificado de Francisco e destacam visitas a Portugal

Os bispos portugueses expressam esta quinta-feira a sua “proximidade espiritual” para com o Papa Francisco por ocasião do 12º aniversário do pontificado, "dão graças a Deus pelo ministério do Santo Padre" e destacam as duas visitas a Portugal, considerando que são uma “afirmação maior” da ligação ao nosso país.

“Tendo presente a sua hospitalização e frágil condição de saúde, rezam especialmente pela sua recuperação e para que possa voltar às atividades regulares”, lê-se na nota, enviada à Renascença.

O episcopado português afirma que “a presença do Papa no Centenário das Aparições, fazendo-se ‘Peregrino da esperança e da paz’, ocasião em que canonizou os dois primeiros santos de Fátima, Francisco e Jacinta Marto, e depois a deslocação à Cova da Iria para estar com doentes e jovens com deficiência no âmbito da JMJ Lisboa 2023, foi a afirmação maior da sua ligação a Portugal”.

A Conferência Episcopal Portuguesa salienta ainda que, em agosto de 2023, no contexto da XXXVII Jornada Mundial da Juventude, “o principal objetivo foi o encontro com jovens de todo o mundo”, destacando outros momentos importantes da viagem apostólica “como um encontro com 13 vítimas de abusos de menores no seio da Igreja Católica em Portugal, assim como os momentos em que se encontrou com os mais diversos agentes da sociedade civil e da Igreja”.

“As marcas desta última presença do Santo Padre entre nós permanecem bem vivas na nossa memória. De um modo especial para os jovens, mas acreditamos que para todos, esta visita do Papa Francisco foi um verdadeiro tempo de graça para a nossa Igreja”.

Os bispos portugueses, em retiro, em Fátima, orientado pelo cardeal Óscar Maradiaga, aludem ao Jubileu de Esperança e ao processo sinodal em concretização no seio das comunidades cristãs, agradecendo “ao Santo Padre a condução de toda a Igreja que, ancorada em Jesus, é chamada a ser misericordiosa e missionária, indo ao encontro das periferias e acolhendo a ‘todos, todos, todos’”.

“Invocamos as bênçãos de Deus para que o Papa Francisco continue a exercer o seu ministério petrino ao serviço da unidade e da renovação sinodal da Igreja”, conclui a nota.