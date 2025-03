D. Américo Aguiar cria paróquia para os migrantes

O cardeal D. Américo Aguiar, bispo de Setúbal, criou esta quinta-feira, data evocativa da eleição do Papa Francisco, uma Paróquia Pessoal para os Migrantes.

Ao contrário das paróquias territoriais que estão circunscritas a uma área geográfica, esta paróquia pessoal destina-se a “todos aqueles que, no território da Diocese de Setúbal, forem considerados migrantes, à luz dos critérios da lei canónica e da lei civil aplicável”, lê-se no decreto de ereção.

Segundo o documento, a situação atual, “quer do nosso território diocesano, quer das pessoas que nele habitam ou por ele passam, exigem novas soluções pastorais” que possam ir ao encontro das “necessidades concretas dos migrantes”.

“É a Igreja, à semelhança de Deus, que deve ir ao encontro de cada migrante, para os acolher e acompanhar do melhor modo possível”, lê-se.

É também referido que o Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, “colocou os migrantes no centro das suas preocupações, ou seja, todos aqueles que, pelos mais diversos motivos, deixaram as suas casas e as suas terras, para viverem em terra estrangeira”.

Estima-se que entre 20% a 30% da população da península sadina é migrante.

A nova paróquia, com sede na Igreja de Nossa do Monte Sião, Paróquia de Amora, terá como padroeiro São João Batista Scalabrini e o primeiro pároco será nomeado em breve.

A nova estrutura fica sujeita às mesmas normas universais particulares, nomeadamente no que respeita à administração dos sacramentos, à administração dos seus bens e ao relacionamento com a Igreja Universal e particular.