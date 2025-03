Doze anos da eleição do Papa Francisco. "O Papa é uma bússola para o nosso tempo"

D. José Tolentino de Mendonça considera que, ao longo dos quase 12 anos de pontificado - formalmente iniciado a 19 de março, após a eleição no convlave a 13 -, o Papa Francisco foi “um incansável profeta de esperança”.

O cardeal português celebrou esta quarta-feira missa para a comunidade lusófona, no contexto dos 12 anos da eleição de Francisco. Marcaram presença nesta eucaristia o embaixador de Portugal, outros diplomatas de países de língua portuguesa, vários sacerdotes e fiéis da comunidade de Roma.

“O alcance e autoridade da sua voz são reconhecidos dentro e fora da Igreja”, disse o prefeito do Dicastério para a Educação e Cultura. Francisco ”é um ponto de referência para nós, de sabedoria, de amor desinteressado e de coragem: é um artesão de uma visão cristã e fraterna do mundo, ao serviço do bem-comum de toda a humanidade”, sublinhou.

“O Papa Francisco é uma bússola para o nosso tempo", declarou.