Papa passou mais uma noite tranquila

O Papa passou uma noite tranquila. A informação foi avançada esta manhã pelo Vaticano.

Francisco, eleito como sucessor de Bento XVI a 13 de março de 2013, completa esta quinta-feira 12 de pontificado. Está hospitalizado desde 14 de fevereiro, com uma pneumonia bilateral.



De acordo com o último boletim clínico, divulgado pela Santa Sé, “as condições clínicas do Santo Padre, na complexidade do quadro geral, permaneceram estáveis”.

A radiografia realizada na terça-feira trouxe boas notícias, confirmado “as melhoras registadas nos dias anteriores”.



