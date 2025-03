Santuário de Fátima realiza Jubileu das Grávidas a 30 de março

O Santuário de Fátima vai realizar, no dia 30 de março, o Jubileu das Grávidas, dirigido às futuras mães e às suas famílias.

“Neste Ano Jubilar de 2025, que tem a esperança como tema central, as mulheres grávidas são, deste modo, convidadas a peregrinar ao Santuário de Fátima, para viver uma experiência singular de ação de graças e de bênção”, indica o Santuário.

O programa começa com a recitação do Rosário, na Capelinha das Aparições, às 10h00, seguindo-se a missa, às 11h00, na Basílica da Santíssima Trindade, que será presidida pelo bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas.

Com organização do Santuário de Fátima e do Serviço de Pastoral Familiar da Diocese de Leiria-Fátima, a proposta celebrativa convida as mulheres grávidas “a colocar as suas vidas e as dos seus bebés nas mãos de Deus, por meio da consagração a Nossa Senhora de Fátima, e sobre elas será invocada a bênção do Senhor da vida”.

O encontro jubilar realiza-se no IV Domingo da Quaresma (Domingo da Alegria), após a Solenidade da Anunciação do Senhor, como ocasião “festiva e de bênção para quem vive a jubilosa condição da gravidez neste Ano Santo que a Igreja atravessa”.

“Será para ti motivo de alegria e de júbilo” é o tema deste jubileu, centrado numa passagem do evangelho em que o evangelista Lucas narra o anúncio da gravidez de Isabel a Zacarias, pelo anjo, e pretende dar a esta peregrinação “o tom da alegria e júbilo, sob a égide da esperança”.

“Desejamos que as famílias que se encontram a viver o singular tempo da gravidez possam ter em Fátima uma ocasião de vivência jubilar fecunda neste ano em que toda a Igreja é chamada a fortalecer a sua intimidade com Deus, experimentando de forma viva o seu amor, que desperta no coração a esperança segura da salvação em Cristo”, lê-se na nota da organização.

Além do programa para esta vivência jubilar específica, aqueles que se fizerem presentes são também convidados a participar nas diversas ofertas celebrativas, pastorais e culturais que o Santuário de Fátima disponibiliza nesse dia a todos os peregrinos.