CNAL propõe “debate urgente” sobre Inteligência Artificial

“Desafios Humanos na era da Inteligência artificial: um debate urgente” dá o mote a mais uma edição da Praça Central, o encontro nacional de Leigos que decorre, sábado, Braga.

João Cordovil, presidente da Conferência Nacional das Associações de Apostolado dos Leigos (CNAL), da organização do evento, explica que a escolha do tema foi ao encontro de uma das preocupações do Papa Francisco.

“Quando estávamos a tomar a decisão [sobre o tema do encontro] o Papa publicou uma carta aos delegados presentes nas conferências de Minerva em que abordava, pela primeira vez ,no que toca a documentos da Igreja, a questão da reflexão sobre a importância e a forma de usar a Inteligência Artificial (IA)”, recorda o responsável referindo-se ao encontro que reuniu em Roma, em 2023, especialistas da tecnologia e representantes da Igreja na reflexão sobre o impacto social e cultural das tecnologias digitais.

“Até ficamos contentes porque até tínhamos o apoio do Papa sobre o mesmo tema”, aponta o responsável.

Sem periodicidade definida, a Praça Central pretende ser um “sitio” e um “tempo” de encontro onde “as pessoas olham para os temas importantes da atualidade”, resume João Cordovil. É um espaço “aberto a todos, crentes e não crentes”, destaca.

“Sempre foi e queremos que continue aberto a toda a gente, não apenas a crentes. No fundo, a ideia é que estamos abertos a toda a sociedade e queremos conversar com a sociedade”, aponta.

“Até para que se perceba claramente que ser católico não é propriamente uma coisa muito estanha : são pessoas normais que vivem na sociedade e preocupam -se com as mesmas coisas. Têm, talvez, uma perspetiva um pouco diferente de olhar para as coisas”, reconhece o responsável. “Mas a nossa preocupação é que seja aberta a todos”, sublinha João Cordovil recordando que não só os participantes como muitos dos intervenientes “não são declaradamente católicas”.

Hugo Silva, curador da exposição AI Innovation Garden, Luís Silva, professor da Universidade do Minho e o jesuíta Afonso Seixas, professor na Universidade de Saint Louis compõem o painel de debate da edição de 2025 da Praça Central, que depois de Almada em 2021, decorre este sábado, no espaço Vitta em Braga.

A Conferencia Nacional das Associações de Apostolado dos Leigos (CNAL) é um organismo da Conferencia Episcopal Portuguesa. Reúne cerca de 50 associações, movimentos eclesiais e novas comunidades de apostolado dos leigos. Desde 2013 que a CNAL promove encontros de debate sobre a atualidade que a partir de 2019 sob a denominação de "Praça Central".