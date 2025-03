D. Rui Valério critica "a pressa e a precipitação" que levaram às eleições antecipadas

D. Rui Valério lamenta "a pressa e a precipitação" que levaram à crise política e eleições antecipadas.

Ouvido pela Renascença, o Patriarca de Lisboa lamenta a falta de diálogo entre as principais forças políticas. "Devia ter prevalecido a capacidade do diálogo", lamenta.

"Até para transmitirmos aos jovens que, pela força da palavra e do diálogo, todas as adversidades podem ser superadas", referiu.



D. Rui Valério indica que o país vai ficar "em standby" num cenário internacional complexo e também com os fundos do PRR pendentes. O Patriarca confessa estar preocupado com a instabilidade em que o país está mergulhado.

Guerra precisa de "cedências de parte a parte"

Já sobre os atuais esforços para um cessar-fogo na Ucrânia, o Patriarca de Lisboa vê as negociações como "uma forte razão de esperança".

D. Rui Valério reforça que são necessárias "cedências de parte a parte" para gerar "uma paz construtiva" em vez de "uma paz armada".

O Patriarca de Lisboa participou esta tarde numa conferência sobre o Jubileu dos Migrantes na Universidade Católica em Lisboa. Questionado sobre as políticas dos Estados Unidos, D. Rui Valério falou em decisões "inenarráveis".

"Precisa que rezemos para que verdadeiramente haja capacidade no coração e, sobretudo, compreensão. Fiquei chocado quando soube que algumas das vítimas das principais políticas são as crianças", critica.