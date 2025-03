Papa Francisco passou uma noite tranquila

O Papa passou uma noite tranquila. É a mais recente informação divulgada pelo Vaticano.

Na quinta-feira, o Papa Francisco foi surpreendido, no Hospital Gemelli, com um bolo com velas, oferecido pela equipa de profissionais de saúde, para assinalar o 12.º aniversário da sua eleição.

Durante a tarde, Francisco acompanhou através de videoconferência os exercícios espirituais da Cúria Romana, que decorrem na Sala Paulo VI, no Vaticano.

De acordo com o Vaticano, Francisco retomou a terapia respiratória, continuando a alterar “ventilação mecânica não invasiva à noite com oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais utilizadas durante o dia”.

A situação clínica de Francisco “permanece estável num quadro complexo”, adiantou a Santa Sé.

Um novo boletim médico deve ser divulgado esta sexta-feira ao final da tarde.

O Papa está internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro, devido a uma pneumonia bilateral.