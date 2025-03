Papa. Saúde "estável" leva médicos a abandonar briefing matinal

A equipa médica que acompanha o Papa na Clínica Gemelli decidiu deixar de fazer o habitual briefing matinal porque considera que a situação de Francisco "é estável".

Para além disso, deixará, igualmente de haver a comunicação sobre a forma como o Papa passou a noite.

"Não há novidades em relação ao quadro clínico dos últimos dias", é dito na informação fornecida pelo Gabinete de imprensa, aos jornalista. Não haver novidades é, neste caso, um "elemento positivo", garante a equipa.

Também esta sexta-feira não há novo boletim "porque os médicos consideram que a situação é estável". No entanto, o briefing da noite continuará a existir, embora não seja acompanhado de um boletim.

Desta feita, o próximo boletim de saúde do Papa deverá ser conhecido este sábado à noite.

"A recuperação do Papa é lenta e é preciso tempo para que as melhorias se consolidem", ressalva a equipa, numa missiva onde também ficamos a saber que houve, de facto, uma chamada telefónica entre Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia e Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano.