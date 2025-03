Responsáveis da catequese do sul da Europa reúnem-se em Espanha

A Diocese espanhola de Asidonia-Jerez, no sul da Andaluzia, acolhe, a partir de segunda-feira, o IV encontro dos responsáveis da catequese das Conferências Episcopais de Itália, Portugal, Malta e Espanha.

Para o presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé (CEECDF), D. António Augusto Azevedo, “estes encontros são sempre muito enriquecedores”.

“São momentos de partilha e conhecimento, de entreajuda e troca de experiências. Cada país tem uma realidade própria, mas há elementos e preocupações comuns”, observa.

O encontro, em Espanha, vai analisar a situação da iniciação cristã em cada país e aprofundar a reflexão sobre o catecumenado batismal de crianças e adultos”.

Segundo D. António Augusto Azevedo, em Portugal “estamos na fase de implementação do novo ‘Itinerário de Iniciação à Vida Cristã das Crianças e dos Adolescentes com as Famílias’, pois no nosso país ainda é a situação maioritária”.

Neste contexto, o presidente da CEECDF e bispo de Vila Real espera que o encontro permita “conhecer mais profundamente a experiência de outras igrejas onde já existe muito e bom caminho neste domínio de modo a podermos, também em Portugal, articular uma resposta comum”.

O prelado considera que é necessário “ter em atenção a criação de uma proposta de caminho catecumenal aos adultos que desejam ser batizados”, indicando que “cada vez mais, nas várias dioceses, tem-se vindo a fazer este caminho a que acresce a questão dos migrantes, que chegam a Portugal e pedem o batismo”, uma realidade em franco crescimento.

Os responsáveis da catequese, do sul da Europa, vão analisar também o “Estado do Ministério do Catequista” e a sua implementação em cada Conferência Episcopal.

Em declarações ao Educris, D. António Augusto Azevedo lembra que “há caminho já realizado pela Conferência Episcopal Portuguesa e pelas várias dioceses”, e destaca “a existência de homens e mulheres leigos capazes de assumirem este ministério”.

“O Ministério do Catequista tem hoje cada vez maior relevância nas igrejas diocesanas”, destaca, lembrando que “cada diocese tem realizado caminho e isso implica, naturalmente, vários ritmos”.

“Em algumas já se começou o tempo de preparação. Ainda falta, por vezes, o pensar o perfil e o lugar deste ministério, mas acreditamos que estão reunidas todas as condições para ser implementado e dessa forma enriquecer as igrejas locais. Temos leigos, felizmente, homens e mulheres, capazes de assumir este ministério”, completa.

As comissões episcopais responsáveis pela catequese no sul da Europa reúnem-se pela quarta vez. O primeiro encontro aconteceu em Madrid, em 2022. Seguiu-se Lisboa, em 2023, e Roma, em 2024.

Portugal vai estar representado pelo presidente da CEECDF, D. António Augusto Azevedo; D. António Moiteiro, vogal da CEECDF; Fernando Moita, secretário da CEECDF e diretor do Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC) e pela irmã Arminda Faustino, coordenadora do Departamento da Catequese no SNEC.