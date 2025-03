D. Rui Valério critica "a pressa e a precipitação" que levaram às eleições antecipadas

D. Rui Valério dá o exemplo dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência para se mostrar preocupado com um país que fica "em standby" num cenário internacional complexo, marcado pelas guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, mas também por “forças, blocos de países” que só querem aumentar a “a pobreza, a marginalização, a discriminação”.

"Quando nós estávamos a pensar que ainda havia tempo para algum esclarecimento de perspetivas, houve aqui uma pressa. (...) A pressa é sempre mau conselheiro. (...) Até para transmitirmos aos jovens que, pela força da palavra e do diálogo, todas as adversidades podem ser superadas ", lamenta.

Em declarações à Renascença , o Patriarca de Lisboa lamenta a falta de diálogo entre as principais forças políticas, que poderá ter prejudicado o esclarecimento que os portugueses procuravam sobre a empresa familiar do primeiro-ministro.

O Patriarca de Lisboa participou nesta sexta-feira à tarde numa conferência na Universidade Católica Portuguesa (UCP) em Lisboa sobre o Jubileu dos Migrantes, uma das vertentes do ano jubilar este ano comemorado pela Igreja Católica.

“Uma conversação só é possível quando um, ao falar, o outro escuta. A paz é possível quando houver aquilo que em política se chama cedências de parte a parte . A paz, para ser construtiva, tem de ser declarada, sentindo cada uma das partes, não como vencidas, mas como vencedoras. Se não, é uma paz armada, com os dias contados , com prazo de validade”, apela.

Daqui para a frente – e numa altura em que o Ocidente se reúne para discutir o acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos e em que a Rússia apresenta as condições para terminar a guerra – D. Rui Valério pede às duas partes do conflito para se “sensibilizarem” para a “necessidade e inevitabilidade” de haver cedências mútuas.

Apesar de considerar que as eleições antecipadas não eram o ideal para o país, o Patriarca deixa um apelo aos portugueses, para que votem no próximo dia 18 de maio “As eleições são sempre um momento de efetivação daquilo que é a democracia. São sempre uma ocasião para reafirmar a necessária responsabilidade e responsabilização de todos os cidadãos ”, considera.

Na sessão (onde também participaram representantes do Centro Padre Alves Correia, da Cáritas Diocesana de Lisboa, da Obra Católica Portuguesa de Migrações e da UCP), D. Rui Valério falou da importância de promover uma “ética do acolhimento” na atualidade, relembrando que a história e a tradição cristã mostram que “migrantes somos todos”.

Após a conferência, e questionado pela Renascença sobre as atuais políticas de imigração em vários países europeus e nos Estados Unidos, o Patriarca assinalou que “quando o acolhimento não existe, não é por outra razão do que por alguma precaução, receio, calculismo, medo do desconhecido”.

D. Rui Valério mostrou-se, no entanto, bastante crítico das políticas de Donald Trump, nomeadamente da decisão de deportar e deter crianças migrantes.

“Precisa que rezemos para que verdadeiramente haja capacidade no coração e, sobretudo, compreensão. Fiquei chocado quando soube que as primeiras e principais das vítimas das principais políticas são as crianças. É inenarrável, não tenho palavras", critica.

Em Portugal, o encerramento do Jubileu dos Migrantes está marcado para este domingo, às 12h00 em Lisboa, na Basílica da Estrela, onde vai ser entregue a Cruz do Jubileu da Caridade à Cáritas Diocesana de Lisboa.