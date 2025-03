Vaticano convoca Assembleia Eclesial para outubro de 2028

A Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos lançou este sábado “um caminho de acompanhamento e avaliação da fase de implementação” do processo sinodal e convocou uma Assembleia Eclesial, no Vaticano, em outubro de 2028.

“Não estamos a convocar um novo Sínodo, optando, em vez disso, por um processo de consolidação do caminho já percorrido”, afirma o cardeal Mario Grech na carta que envia às Dioceses e Eparquias, Conferências episcopais e estruturas hierárquicas das Igrejas Orientais Católicas, os agrupamentos continentais, institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica, associações de leigos, movimentos eclesiais e novas comunidades.

A fase de implementação do Sínodo deve ser entendida não como uma mera ‘aplicação’ de diretrizes vindas de cima, mas como um processo de ‘receção’ das orientações expressas pelo Documento final de maneira adequada às culturas locais e às necessidades das comunidades”

O caminho de acompanhamento e avaliação da fase de implementação pela Secretaria Geral do Sínodo foi aprovado pelo Papa no dia 11 de março e é apresentado publicamente este sábado.

A XVI Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, cuja segunda sessão decorreu de 2 a 27 de outubro de 2024, sob a presidência do Papa, com o tema ‘Por uma Igreja sinodal: participação, comunhão, missão’, começou com a auscultação de milhões de pessoas, pelas comunidades católicas, em 2021. a primeira sessão decorreu em outubro de 2023.

Francisco promulgou o documento final e enviou-o às comunidades católicas, sem publicação de exortação pós-sinodal, uma possibilidade prevista na constituição apostólica ‘Episcopalis communio’. Um mês depois, o Papa publicou uma “nota de acompanhamento” do documento final, sublinhando o seu valor como “magistério” pontifício e a necessidade de implementação nas comunidades católicas.

“A conclusão da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos não põe fim ao processo sinodal”, referiu então.

Na carta sobre o processo de acompanhamento da fase de implementação do sínodo, divulgada este sábado, a Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos apresentou um calendário até outubro de 2028, que tem no Jubileu das Equipas Sinodais e dos Órgãos de Participação, nos dias 24 a 26 de outubro de 2025, um momento central.

“Que a sinodalidade seja cada vez mais compreendida e vivida como uma dimensão essencial da vida ordinária das Igrejas locais e de toda a Igreja”, indica o cardeal Mario Grech.

No documento do secretário-geral da Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos, afirma-se que “é de fundamental importância garantir que a fase de implementação seja ocasião para envolver novamente as pessoas que contribuíram e para devolver os frutos da escuta de todas as Igrejas e do discernimento dos Pastores na Assembleia sinodal” e é lançado o desafio de renovar o trabalho das equipas sinodais.

As equipas existentes devem ser aprimoradas e eventualmente renovadas, e as equipes suspensas devem ser reativadas e adequadamente integradas”.

A carta pede “às dioceses que até agora investiram menos no caminho sinodal” possam “recuperar os passos ainda não dados” formando suas próprias equipas sinodais e comuniquem à Secretaria Geral do Sínodo “a composição e as referências da equipa sinodal de sua Diocese ou Eparquia, utilizando o formulário que se encontra neste link.

Plano até à Assembleia Eclesial, em outubro de 2028.

Março de 2025: anúncio do processo de acompanhamento e avaliação;

Maio de 2025: publicação do Documento de apoio para a fase de implementação com orientações para sua implementação;

Junho de 2025 – dezembro de 2026: percursos de implementação nas Igrejas locais e em seus agrupamentos;

24-26 de outubro de 2025: Jubileu das equipes sinodais e dos órgãos de participação;

Primeiro semestre de 2027: Assembleias de avaliação nas Dioceses e Eparquias;

segundo semestre de 2027: Assembleias de avaliação nas Conferências episcopais nacionais e internacionais, nas Estruturas hierárquicas orientais e em outros agrupamentos de Igrejas;

Primeiro semestre de 2028: Assembleias continentais de avaliação;

Junho de 2028: publicação do Instrumentum laboris para o trabalho da Assembleia eclesial de outubro de 2028;

Outubro de 2028: celebração da Assembleia eclesial no Vaticano.

A Conferência Episcopal Portuguesa promoveu um Encontro Sinodal nacional, que defendeu a necessidade de “ativar e fortalecer os órgãos de consulta” da Igreja Católica, alargando a participação e responsabilidade dos católicos.

A iniciativa reuniu 300 participantes das várias dioceses, divididos por 36 grupos.