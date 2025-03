Angelus. "O nosso corpo está fraco, mas nada nos impede de amar", diz o Papa no hospital

O Papa Francisco fala da sua própria provação, aquela que enfrenta num momento em que está hospitalizado desde 14 de fevereiro, no texto do Angelus deste domingo. Tal como tem acontecido nas últimas semanas, e apesar de não rezar o Angelus na Praça de São Pedro, o Papa enviou um texto da oração, divulgado pelo Vaticano, onde fala da sua própria fragilidade.

"Partilho convosco estas reflexões enquanto enfrento um período de provação e me junto a tantos irmãos e irmãs que estão doentes: frágeis, neste momento, como eu", lê-se no texto de Francisco, que está internado no Hospital Gemelli, em Roma.

"Os nossos corpos estão fracos mas, mesmo assim, nada nos impede de amar, de rezar, de nos darmos, de sermos uns para os outros, na fé, sinais luminosos de esperança", continua Francisco. "Quanta luz brilha, neste sentido, nos hospitais e nos locais de assistência! Quanto carinho ilumina os quartos, os corredores, as clínicas, os lugares onde se realizam os serviços mais humildes! Por isso, gostaria de vos convidar, hoje, a juntarem-se a mim para louvar o Senhor, que nunca nos abandona e que, nos momentos de dor, coloca ao nosso lado pessoas que refletem um raio do Seu amor."

Francisco, que lembra que neste segundo domingo da Quaresma, o Evangelho fala da Transfiguração de Jesus — "depois de ter subido ao cimo de uma montanha com Pedro, Tiago e João, Jesus mergulha na oração e torna-se radiante de luz" — deixa agradecimentos a todos os que têm rezado pela sua saúde, e repete os seus habituais apelos à paz.

"Continuemos a rezar pela paz, sobretudo nos países feridos pela guerra: a Ucrânia atormentada, a Palestina, Israel, o Líbano, Myanmar, o Sudão, a República Democrática do Congo", escreve o Papa.

Há ainda uma última palavra para o caminho sinodal: "Rezemos também pela Igreja, chamada a traduzir em escolhas concretas o discernimento feito na recente Assembleia sinodal. Agradeço ao Secretariado Geral do Sínodo, que nos próximos três anos acompanhará as Igrejas locais nesta tarefa. Que a Virgem Maria vos guarde e vos ajude a ser, como Ela, portadores da luz e da paz de Cristo."