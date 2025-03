“Porque Deus não falha”, D. José Miguel Pereira assume o seu novo desafio “com esperança”

“Porque Deus não falha”, o novo bispo da Guarda diz que assume o seu novo desafio “com esperança”. A ordenação episcopal de D. José Miguel Pereira é esta tarde, na Sé da Guarda. Em entrevista à Renascença, o novo bispo reconheceu as dificuldades associadas a uma região marcada pelo despovoamento e envelhecimento, mas prometeu capacidade para fazer caminho, nesta nova etapa.

Numa mensagem vídeo, divulgada aquando da sua nomeação, o novo bispo agradeceu agradece a “confiança” do Papa que o escolheu para esta nova missão que vai desempenhar "numa zona que não lhe é, de todo, estranha.

Pelo contrário". “Com raízes familiares no Fundão e tendo vivido momentos importantes do meu percurso vocacional nas Penhas Douradas e em Manteigas, descubro aí a mão de Deus que guia a minha história e que me preparava para esta missão de novo Bispo da Guarda a que o Santo Padre, o Papa Francisco, acaba de me chamar e a quem manifesto a minha gratidão pela confiança em mim depositada”, referiu.

Na ocasião, D. José Miguel deixou também uma palavra de proximidade para com todos os cristãos da diocese que o vai acolher: “Apresento-me diante de vós para caminharmos juntos e com todos e não levo outros tesouros senão aqueles que possuo. Em primeiro lugar, a certeza de que Deus é bom, é muito bom, é sempre bom e se aproxima de nós para viver todas as horas da nossa vida, mesmo as mais difíceis, para aí abrir caminhos de saída e de eternidade”.

Por sua vez, a diocese da Guarda deu as boas vindas ao novo bispo, numa publicação na sua página, dando ao mesmo tempo “graças ao Senhor Jesus, o Bom Pastor, que no-lo envia”.

A diocese da Guarda, para além de agradecer ao Papa Francisco a nomeação deixou também uma palavra de reconhecimento ao “Patriarcado de Lisboa, na pessoa de Sua Eminência o Sr. Patriarca D. Rui Valério, a cuja Província Eclesiástica pertencemos e a cujo Presbitério ele até agora também pertenceu”.

Na sua saudação, D. Manuel Felício, Administrador Apostólico da Diocese da Guarda recordou o momento em que conheceu o agora novo bispo da diocese. “Conheci-o há 22 anos. Era ele então um jovem sacerdote responsável pelo Pré-Seminário no Patriarcado de Lisboa e eu ali Bispo Auxiliar. E desde então que reconheço nele um grande amor à Igreja, a boa relação com todos, a paixão pela promoção das vocações sacerdotais e grande dedicação à Diocese e, em particular, ao Presbitério e seus Sacerdotes”, escreveu D. Manuel Felício.

A ordenação episcopal de D. José Miguel Pereira, o novo bispo da Guarda, está marcada para esta tarde na Sé da Guarda.

Natural de Lisboa, onde nasceu em 1971 e foi ordenado padre em 1996, D. José Miguel Pereira tem raízes familiares no Fundão.

Reitor do Seminário dos Olivais desde 2011 até ser nomeado bispo da Guarda, a 20 de dezembro de 2024, D. José Miguel Pereira chega à diocese sucedendo a D. Manuel Felício que resignou por limite de idade.