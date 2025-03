Primeira fotografia do Papa no Hospital Gemelli. Veja aqui

O Vaticano divulgou na última hora a primeira fotografia do Papa desde que está internado há mais de um mês no Hospital Gemelli.

A imagem capturada num ângulo lateral mostra Francisco na capela que fica junto ao seu quarto, no hospital.

O Papa Francisco concelebrou, esta manhã, a eucaristia na capela do apartamento no 10º andar do Hospital Gemelli. Foi a primeira vez que concelebrou desde que está internado. A informação acaba de ser divulgada pelo Vaticano.

De acordo com a Sala de Imprensa da Santa Sé, a situação do Papa mantém-se estável.

“As terapias prescritas, incluindo terapia respiratória e motora, continuam com benefício”, lê-se na nota enviada.

Francisco não recebeu visitas e passou o dia em oração, descanso e algum trabalho.