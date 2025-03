O estado de saúde do Papa Francisco apresenta "pequenas melhoras", assume, esta segunda-feira, o Vaticano. Numa comunicação da sala de imprensa feita esta tarde, é dito que "a situação do Papa é estável" e as melhorias registam-se no "tratamento respiratório e motor".

Na prática, e segundo a missiva, Francisco "utiliza menos oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais" e, em alguns momentos, fica mesmo "sem oxigenoterapia". "À noite, usa ventilação mecânica não invasiva", é dito.

Uma primeira fotografia do Papa Francisco no hospital foi divulgada e rapidamente deu azo a questões: os mais atentos repararam que uma das mãos de Francisco aparentava estar inchada. Em resposta, a Santa Sé diz que "o inchaço visto na foto tirada e publicada ontem se deve à mobilidade reduzida", mas que "hoje já está melhor".

Recorde-se que o Vaticano divulgou este domingo a primeira fotografia do Papa desde que está internado há mais de um mês no Hospital Gemelli.

A imagem capturada num ângulo lateral mostra Francisco na capela que fica junto ao seu quarto, no hospital.

O Papa Francisco concelebrou, nessa manhã, a eucaristia na capela do apartamento no 10.º andar do Hospital Gemelli. Foi a primeira vez que concelebrou desde que está internado.

Esta segunda-feira, o Papa "passou o dia entre orações, descanso e algumas atividades de trabalho".

Não se prevê que seja conhecido novo boletim clínico tão cedo: o próximo está previsto para a próxima quarta-feira.