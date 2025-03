Números mostram que combate à pobreza em Portugal está muito aquém dos objetivos

O estudo que vai ser apresentado esta terça-feira alude à persistência em Portugal de “situações de privação habitacional muito severa”, sublinhando “o aumento dramático do número de pessoas em situação de sem-abrigo”, mais de 13 mil em 2023 , o que revela mais 2 mil e 300 casos do que em 2022; e o dobro dos registados em 2018, cerca de 6 mil. O Estudo anual da Cáritas, sem avançar com dados concretos, afirma que "a tendência de aumento terá persistido ao longo do último ano”.

O relatório sublinha que “a desigualdade da distribuição do rendimento em Portugal é superior à média do euro e muito superior à dos países com menor desigualdade no quadro da União Europeia”.

Na comparação com os dados revelados em 2023, a Cáritas regista uma ligeira diminuição no número de pessoas numa situação de privação material severa. De acordo com o estudo do observatório da Cáritas Portuguesa, em 2024 havia 458 mil pessoas em privação material e social severa; um número inferior ao registado em 2023, que era de 513 mil.

Em 2023, "as maiores taxas de privação material e social severa foram registadas nos Açores (12%) e na Madeira (6,3%) e as mais baixas no Alentejo, no Algarve e no Centro”. O estudo volta, por outro lado, a alertar para o aumento do número de trabalhadores pobres, observando que “mesmo com uma elevada participação no mercado de trabalho, uma família pode viver numa situação de pobreza em Portugal”. “A taxa de risco de pobreza dos trabalhadores é atualmente de cerca de 9%, o que contrasta com um objetivo de 5% na Estratégia Nacional de Combate à Pobreza”, indica o relatório.

Alerta: Tendência atual não cumpre Estratégia. Cáritas pede "novo impulso no combate à pobreza"

De acordo com a Cáritas, “nos últimos anos os progressos no combate à pobreza e exclusão foram mais modestos que os observados no período anterior à pandemia”, e sublinha que “no período mais recente, num quadro de quase pleno emprego, os progressos na luta contra a pobreza têm-se revelado mais ténues”, afirmando que “em várias dimensões, tem havido mesmo retrocesso, nomeadamente no aumento do número de pessoas sem capacidade para ter uma alimentação adequada, ou no número de pessoas em situação de sem-abrigo”.