Papa aos jovens: A vossa vida não é um “entretanto"

“Peregrinos de esperança: o dom da vida” é o tema escolhido pelo Papa para o 65.ª Dia Mundial de Oração pelas Vocações que se assinala no próximo dia 11 de maio. A Mensagem, assinada por Francisco, inclui o local e a data: “Roma, Policlinico Gemelli, 19 marzo 2025”

“Cada vocação na Igreja - seja laical, para o ministério ordenado ou para a vida consagrada - é sinal da esperança que Deus nutre pelo mundo e por cada um dos seus filhos”, escreve o Papa.

De uma forma realista, o Santo Padre dirige-se especialmente aos mais novos. “Hoje em dia, muitos jovens sentem-se perdidos diante do futuro. Muitas vezes, têm incertezas sobre as perspectivas de emprego e, mais profundamente, uma crise de identidade que é crise de significado e de valores e que a confusão digital torna ainda mais difícil de superar”.

No atual contexto, o Papa reconhece que “as injustiças para com os fracos e os pobres, a indiferença de um bem-estar egoísta, a violência da guerra ameaçam os projetos de uma vida boa que cultivam no seu íntimo”. No entanto, “o Senhor, que conhece o coração do homem, não nos abandona na incerteza; pelo contrário, quer suscitar em cada um a consciência de ser amado, chamado e enviado como peregrino da esperança”, acrescenta.

“Carissimo jovens, a vossa vida não é um ‘entretanto’ ”, sublinha o Papa, relacionado a vocação com a esperança. É que “ambas se entrelaçam no projecto divino para a alegria de cada homem e de cada mulher, chamados a dar a vida uns pelos outros”. Para isso, é preciso “coragem para parar e escutar dentro de vós e perguntar a Deus que sonho tem para vós”, escreve.

Como exemplos de resposta generosa e fiel aos chamamento de Deus, Francisco aponta os exemplos de alguns jovens santos e beatos, como Santa Rosa di Lima, São Domingos Savio, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Carlo Acutis e o Beato Pier Giorgio Frassati, que será canonizado brevemente, durante o jubileu dos jovens.