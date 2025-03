Patriarca vai abençoar a cidade de Lisboa no próximo domingo

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, vai abençoar a cidade com o Santo Lenho, uma relíquia da Cruz em que Jesus Cristo foi crucificado.

A cerimónia vai decorrer no final da Procissão do Senhor Jesus dos Passos da Graça, no próximo domingo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“A partir das 14h30, na Igreja de São Roque, no Bairro Alto, haverá a recitação do Terço, a que se segue, às 15h00, a procissão até à Igreja da Graça, percorrendo diversas artérias da cidade, com paragem junto de sete ‘Passos’: Igreja de São Roque, Igreja da Encarnação, Igreja de São Domingos, Ermida de Nossa Senhora da Saúde, Passo do Terreirinho (Rua dos Cavaleiros), Casa de São João de Brito (a Santo André) e Igreja da Graça”, refere a nota do Patriarcado de Lisboa.

Promovida pela Real Irmandade da Santa Cruz e Passos da Graça, a procissão realiza-se ininterruptamente desde 1587 e é considerada “a mais antiga tradição continuada de Lisboa”.

“Junte-se a nós, percorrendo o caminho do pretório ao Calvário, naquela que é a maior e mais antiga manifestação quaresmal do Patriarcado de Lisboa”, convida a organização.

No final da procissão, D. Rui Valério vai presidir à Missa, na Igreja da Graça.

Esta procissão teve início em 1587, por iniciativa de Luís Álvares de Andrade, que no ano anterior instituiu a Real Irmandade dos Passos da Graça na igreja e convento da Graça, em Lisboa. É a primeira procissão de Passos em antiguidade, precursora das procissões espalhadas por Portugal e pelo mundo, e a principal da Quaresma a realizar-se na cidade de Lisboa ao longo dos tempos, e continua a atrair sempre largas centenas de fiéis, não só lisboetas.



À forte dimensão espiritual da procissão, que evoca a Paixão e morte de Cristo, alia-se o valor artístico das várias peças que o cortejo integra.