Santuário de Fátima. Cardeal brasileiro preside à Peregrinação de Maio

O arcebispo metropolita de Porto Alegre, cardeal D. Jaime Spengler, vai presidir à Peregrinação Internacional Aniversária de 12 e 13 de maio, no Santuário de Fátima.

De acordo com a página do Santuário de Fátima, "na arquidiocese de Porto Alegre, no Brasil, da qual D. Jaime Spengler é pastor, há uma expressiva devoção a Nossa Senhora de Fátima, refletida na existência de sete paróquias que têm Nossa Senhora de Fátima como padroeira”.

“Uma dessas paróquias tem um santuário dedicado a Nossa Senhora de Fátima, inaugurado a 13 de maio de 2017, dia do Centenário das Aparições de Fátima, por D. Jaime Spengler. A celebração contou com a presença da Virgem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima, que já ali tinha estado em 1992, 2002 e 2003”, acrescenta.

A página do Santuário recorda que “num artigo publicado na página da CNBB, uma semana após a inauguração daquele santuário, o arcebispo metropolita de Porto Alegre sublinhava a relevância contemporânea das aparições de Fátima na sociedade secular atual, destacando o seu apelo à oração, penitência e conversão, com o horizonte da esperança”.

A primeira Peregrinação Internacional Aniversária de 2025 terá lugar no Santuário de Fátima, nos dias 12 e 13 de maio, e evoca as Aparições de Nossa Senhora aos Pastorinhos, que ocorreram entre maio e outubro de 1917.

D. Jaime Spengler foi criado cardeal pelo Papa Francisco no consistório de 7 de dezembro de 2024, e é atualmente presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM).

O arcebispo metropolita de Porto Alegre nasceu a 6 de setembro de 1960, em Gaspar, no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil. Foi ordenado sacerdote na sua cidade natal a 17 de novembro de 1990, após um percurso vocacional na Ordem dos Frades Menores, iniciado em 1982. Estudou Filosofia e Teologia no Brasil e em Jerusalém, e, após a ordenação presbiteral, doutorou-se em Filosofia na Pontifícia Universidade Antonianum, em Roma.