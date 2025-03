​Vaticano preocupado com utilização de inteligência artificial no abuso de crianças

Os riscos e oportunidades da Inteligência Artificial na vida das crianças preocupa o Vaticano. O tema será abordado, neste dias, num encontro internacional que reúne gente do mundo académico, prémios nobel e especialistas na salvaguarda e protecção dos mais vulneráveis, face actual panorama do mundo digital.

A iniciativa é da responsabilidade da Academia Pontifícia para as Ciências e foi apresentada esta manhã na Sala de Imprensa do Vaticano. O cardeal Peter Turckson, chanceler desta Academia, afirmou que a Igreja tem a responsabilidade moral e ética de agir porque, "face ao avanço do on-line, verificamos que existem poucos meios de protecção das crianças e grupos vulneráveis”.

Um dos responsáveis pela realização deste encontro internacional é o o Padre Hans Zollner SJ, diretor do Instituto de Antropologia da Universidade Gregoriana. “Nos Estados Unidos, há uma instituição que recebeu no ano passado 29 milhões de denúncias sobre mensagens ou imagens de abuso sexual infantil na Internet”, afirmou.

O especialista alertou para a profusão de vários tipos de abuso no mundo digital e revelou que uma das suas preocupações relaciona-se com a falta de legislação na Europa.

“Quando, nos Estados Unidos, descobriram que aqueles que colocaram essas imagens ou as consumiram vinham de um país europeu como a Alemanha, eles passaram as informações para as autoridades legais alemãs. Mas, como as autoridades alemãs, até agora, não têm o direito de usar dados, vindos da própria Alemanha, relacionados com isto, se houver um abuso sexual infantil on-line, se não fosse a influência americana, não teríamos esse tipo de investigação e punição.”

O encontro, intitulado “Riscos e Oportunidades da IA para as Crianças: Um compromisso comum para a salvaguarda das crianças”, realiza-se no Vaticano, entre 20 e 22 deste mês e, além de especialistas e gente do mundo das ciências, contam também com a presença de algumas vítimas.