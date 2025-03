Número de católicos em todo o mundo aumentou 1,15% entre 2022 e 2023

O número de católicos aumentou 1,15% entre 2022 e 2023, em todo o mundo, com a África a registar o maior aumento percentual (+ 3,31%), informou esta sexta-feira o Vaticano.

As informações são recolhidas nas novas edições do Anuário Pontifício (2025) e do Anuário Estatístico da Igreja (dados relativos a 2023), editados pelo Departamento Central de Estatísticas Eclesiásticas da Secretaria de Estado do Vaticano.

A população católica mundial aumentou 1,15% entre 2022 e 2023, passando de cerca de 1390 para 1406 milhões de pessoas, numa percentagem de crescimento que acompanha a dos anos anteriores.

Segundo os últimos dados recolhidos pelo Vaticano, um em cada cinco católicos vive no continente africando, onde o número de batizados passou de 272 milhões em 2022 para 281 milhões em 2023.

“A República Democrática do Congo é confirmada em primeiro lugar pelo número de católicos, com quase 55 milhões, seguida pela Nigéria com 35 milhões”, indica o portal ‘Vatican News’.

Quase metade dos católicos do mundo estão no continente americano (47,8%), com destaque para a América do Sul (27,4% do total) e, em particular, o Brasil, que continua a ser o país com o maior número de batizados (182 milhões, que representam 13% do total mundial).

O continente asiático regista um crescimento de 0,6% no biénio, representando já cerca de 11% no mundo católico, com destaque para as Filipinas (93 milhões) e a Índia (23 milhões).

A Europa, com 20,4% da comunidade católica mundial, registou o menor crescimento dos cinco continentes (0,2%).

Já os católicos da Oceânia eram pouco mais de 11 milhões em 2023, mais 1,9% do que em 2022.

Quanto ao número de sacerdotes, o mesmo mantém-se estável (-0,2%), com aumento na África (+2,7%) e na Ásia (+1,6%) e uma diminuição na Europa (-1,6%), Oceânia (-1,0%) e América (-0,7%).

O portal de notícias do Vaticano realça que percentagens de padres excedem as de católicos na América do Norte (10,3% dos padres e 6,6% dos católicos), na Europa (38,1% dos padres e 20,4% dos católicos), em contraponto à América do Sul (12,4% do total de padres, face a 27,4% dos católicos), em África (13,5% de sacerdotes e 20,0% de católicos) e na América Central (5,4% de sacerdotes e 11,6% dos católicos mundiais).

Os diáconos permanentes (51 433 em 2023) registaram um aumento de 2,6%.

Já a tendência de diminuição no número de religiosas continuou em 2023, passando para 589 423, menos 1,6% face ao ano anterior.

O Vaticano realça, no entanto, que as mulheres religiosas representam ainda mais 45% do que o total de padres.

Quanto ao número de seminaristas, entre 2022 e 2023 registou-se uma quebra de 1,8%, numa diminuição que se estende a todos os continentes, com exceção da África, onde os seminaristas aumentam 1,1% (34 924).