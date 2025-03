Papa com "ligeiras melhorias", mas ainda sem previsão de alta hospitalar

O estado de saúde do Papa Francisco “permanece estável”, mas ainda não há previsão de alta hospitalar.

O bispo de Roma registou "ligeiras melhorias" do ponto de vista respiratório e motor, indica o boletim do Vaticano divulgado esta sexta-feira ao final da tarde.

Durante a noite, o Papa deixou de necessitar de ventilação mecânica com máscara e usa oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais.

Apesar das ligeiras melhorias, os médicos ainda não deram indicação sobre a alta hospitalar. Francisco está internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro, devido a uma pneumonia bilateral.

“Os dias do Papa são passados entre terapias, orações e um pouco de trabalho”, indica a Santa Sé.

Em relação à celebração do Angelus do próximo domingo, está previsto que seja lida uma mensagem do Papa, como aconteceu em semanas anteriores.

O próximo boletim deverá ser divulgado na segunda-feira.