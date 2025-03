Papa tem alta hospitalar este domingo

O Papa Francisco tem alta hospitalar este domingo, em condições clínicas estáveis, depois de cinco semanas de tratamento, e regressará à Casa Santa Marta, explicaram este sábado os médicos, em conferência de imprensa.

“A boa notícia, que acho que todos esperam, é que amanhã o Santo Padre vai ter alta. Vai ter alta. Amanhã, o Santo Padre vai voltar a Santa Marta”, disse o diretor e cirurgião Sergio Alfari.

Francisco estará “em convalescença por pelo menos dois meses”.

“Obviamente, da parte de todas as equipas de médicos que acompanharam o Santo Padre aqui no Gemelli, há a prescrição de continuar parcialmente a terapia farmacológica que ainda deverá efetuar, durante muito tempo, por via oral. E é muito importante a recomendação de um período de repouso em convalescença, pelo menos, de dois meses”, acrescentou o médico.

Na conferência de imprensa, foi referido que Francisco há muito que desejava regressar ao Vaticano, mas os médicos esperaram estas duas semanas para consolidar o percurso de estabilidade que estava a revelar.

O Papa “ainda precisa de oxigénio. É preciso não esquecer que tem 88 anos e não vai poder tão depressa receber grupos de peregrinos e ter encontros com várias pessoas, pelos riscos de contágio que podem surgir”.

O Vaticano informou este sábado que o Santo Padre tenciona aparecer à janela do Hospital Gemelli, em Roma, para uma saudação e uma bênção no final do Angelus deste domingo.

O texto do Angelus será distribuído por escrito, como nas últimas semanas em que Francisco tem estado internado.

A primeira aparição pública deverá ser registada com uma filmagem e fotografias, por parte da Vatican Media.

Francisco está internado no Hospital Gemelli, em Roma, há mais de um mês, desde 14 de fevereiro, devido a uma pneumonia bilateral.