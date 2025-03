Papa tenciona aparecer à janela do hospital Gemelli este domingo

O Papa Francisco tenciona aparecer à janela do Hospital Gemelli, em Roma, para uma saudação e uma bênção no final do Angelus deste domingo, informa o Vaticano.

O texto do Angelus será distribuído por escrito, como nas últimas semanas em que o Santo Padre tem estado internado.

A primeira aparição pública deverá ser registada com uma filmagem e fotografias, por parte da Vatican Media.

O estado de saúde do Papa Francisco “permanece estável”, mas ainda não há previsão de alta hospitalar.

O bispo de Roma registou "ligeiras melhorias" do ponto de vista respiratório e motor.

Francisco está internado no Hospital Gemelli, em Roma, há mais de um mês, desde 14 de fevereiro, devido a uma pneumonia bilateral.

O Papa realça que o amor "une e faz-nos crescer juntos", numa mensagem escrita para a Peregrinação Jubilar da Arquidiocese de Nápoles e outras dioceses.