"​Obrigado". Rosas amarelas da senhora Carmela chegaram ao Papa

O Papa Francisco recebeu alta este domingo ao fim de 37 dias. Antes de deixar o Hospital Gemelli, em Roma, foi à varanda agradecer as mensagens de apoio e deixou uma saudação especial a dona Carmela, uma senhora com rosas amarelas no meio da multidão.



"Obrigado a todos. E vejo aquela senhora, com as flores amarelas: é fixe", disse Francisco, num momento de descontração.

Um segurança recebeu as rosas e entregou-as ao Papa, que depois as foi depositar na Basílica de Santa Maria Maior antes de recolher à Casa Santa Marta, onde vai prosseguir a recuperação de uma pneumonia bilateral.