Papa Francisco teve alta e falou em público pela primeira vez em mais de um mês

"Obrigado a todos. E vejo aquela senhora, com as flores amarelas: é fixe", disse.

Breves momentos antes, pelas 11h00, Francisco surgiu em público pela primeira vez em mais de 30 dias, à janela do hospital, para uma saudação a toda a gente que se encontrava à porta do local e agradeceu todo o apoio.

Enquanto esteve na varanda para saudar os fiéis, Francisco não recorreu ao uso de oxigénio, mas quando saiu do Hospital Gemelli, sentado à frente num Fiat branco, eram visíveis as cânulas de oxigenação de alto fluxo.

Ao contrário do que estava previsto, o Francisco não se dirigiu logo ao Vaticano e fez um desvio para ir à Basílica de Santa Maria Maior. Num breve comunicado, a Santa Sé informa que o Papa foi lá oferecer um ramo de flores.

No entanto, o Papa não saiu do carro, entregando as flores ao cardeal Makrickas, responsável por esta basílica mariana, para as colocar diante do ícone da Virgem Salus Populi Romani.

Desde o início do seu pontificado, Francisco tem manifestado uma preferência por esta basílica e especial devoção a este ícone, onde frequentemente se desloca para rezar e oferecer flores a Nossa Senhora. Será também neste local que, por sua decisão, Francisco decidiu ser sepultado.

O Papa segue agora para a Casa de Santa Marta, no Vaticano, onde estará “em convalescença por pelo menos dois meses”.