Papa triste com retomar de bombardeamentos israelitas em Gaza

O Papa lamenta o retomar dos bombardeamentos de Israel à Faixa de Gaza, no texto do Angelus deste domingo, publicado às 12h00 de Roma (11h de Lisboa).

"Entristece-me a retomada dos pesados bombardeamentos israelitas na Faixa de Gaza, com tantas mortes e feridos", escreve Francisco.

O Santo Padre pede que "as armas se calem imediatamente e que se tenha a coragem de retomar o diálogo". Só assim, sublinha, é que todos os reféns podem ser libertados e seja alcançado "um cessar-fogo definitivo".

O Papa realça que a situação humanitária "é novamente gravíssima" na Faixa de Gaza. "Exige o compromisso urgente das partes beligerantes e da comunidade internacional", acrescenta.

O Sumo Pontífice apelou, igualmente, a que todos implorem "pelo fim das guerras e pela paz", especialmente na Ucrânia, Palestina, Israel, Líbano, Mianmar, Sudão e na República Democrática do Congo.

Por outro lado, Francisco manifestou felicidade pelo acordo de paz entre Arménia e Azerbaijão. "Espero que seja assinado o quanto antes e possa, assim, contribuir para estabelecer uma paz duradoura no sul do Cáucaso", expressou.

O Papa, que este domingo surgiu em público pela primeira vez e teve alta hospitalar, depois de mais de um mês internado por uma infeção pulmonar, agradeceu a todos que com "tanta paciência e perseverança" rezaram por si.

"Neste longo período de recuperação, tive a oportunidade de experimentar a paciência do Senhor, que vejo também refletida na dedicação incansável dos médicos e dos profissionais da saúde, assim como nos cuidados e nas esperanças dos familiares dos doentes. Essa paciência confiante, ancorada no amor de Deus que nunca falha, é verdadeiramente necessária à nossa vida, especialmente para enfrentar as situações mais difíceis e dolorosas", lê-se, ainda, no texto do Angelus.