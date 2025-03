Quem é a "senhora das flores amarelas" reconhecida pelo Papa da janela do hospital?

Carmela Mancuso, em reação aos órgãos de comunicação social no Vaticano, mostrou-se emocionada: “Nunca imaginei chegar a este final lindo e feliz... Não me sinto digna de tudo isto”.

Foram várias as vezes que levou um ramo de flores amarelas à porta do Hospital Gemelli. De acordo com o jornal Il Messaggero, desde o início do internamento, Carmela Mancuso rezou todos os dias pelo Papa. De manhã, assistia à missa diária na capela do hospital; de noite, juntava-se às centenas de fiéis para rezar o terço na Praça de São Pedro, no Vaticano.