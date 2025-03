Vítimas de abusos na Igreja Católica têm até final de março para pedir compensação

A Equipa de Coordenação Nacional das Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis recordou, esta segunda-feira, que termina no próximo dia 31 de março o prazo para a apresentação de pedidos de compensação financeira por parte de pessoas que declarem ter sido vítimas de abusos sexuais, enquanto crianças ou adultos vulneráveis, no contexto da Igreja Católica em Portugal.

Desde julho de 2024, altura em que a Conferência Episcopal Portuguesa deu início ao processo formal de pedidos, foram submetidas 67 candidaturas, tendo sido ouvidas 31 pessoas pelas Comissões de Instrução — 18 das quais no âmbito das comissões diocesanas. A estrutura nacional sublinha que a maioria das vítimas declarou sentir-se “ouvida, respeitada e acolhida”.

As Comissões de Instrução são constituídas por duas pessoas: uma designada pela Equipa de Coordenação Nacional e outra pelo Grupo VITA, entidade independente de acompanhamento das vítimas. Os critérios de funcionamento e avaliação foram definidos num regulamento publicado em julho e numa adenda divulgada em novembro.

Embora o prazo formal para a apresentação de pedidos termine no final do mês, as Comissões Diocesanas continuarão disponíveis para escutar as vítimas e acolher eventuais pedidos fora do período estipulado.