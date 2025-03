​Padre Fabio Attard é o novo reitor-mor dos Salesianos

O padre Fabio Attard foi eleito, esta terça-feira, como novo reitor-mor dos Salesianos. É o 11.º sucessor de São João Bosco e sucede ao cardeal Ángel Artime. Fabio Attard foi responsável durante 12 anos pela Pastoral Juvenil Salesiana. Desde 2016 que o Papa Francisco o nomeou como consultor do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida.

À Renascença, o padre Tarcízio Morais, Provincial Salesiano de Portugal e Cabo Verde, mostra-se “bastante feliz” com esta eleição. O responsável pelos Salesianos em Portugal diz que o Padre Fabio Attard “conhece bem a província portuguesa” e acrescenta que “aprecia bastante a forma de ser, estar e de levar a missão dos Salesianos em Portugal".

O padre Tarcízio Morais acredita que o novo reitor-mor vai “reforçar toda a dimensão educativa, evangelizadora e trazer uma multiculturalidade para uma dimensão de sinodalidade, diálogo, complementaridade e de realidades diferentes". Mas sempre com um sentido paterno e muito presente", defende. O provincial salesiano acrescenta que Fabio Attard mostra uma “grande disponibilidade para estar no contexto do mundo dos jovens, com uma presença muito significativa.”

Segundo a nota enviada às redações o 11.º Sucessor de São João Bosco é “chamado a liderar a Congregação Salesiana e a perpetuar o seu carisma a serviço dos jovens, especialmente os mais pobres e vulneráveis, em 136 nações do mundo”.

A Renascença sabe que o novo reitor-mor foi eleito com dois terços dos votos no primeiro momento de votação.