Papa em convalescença sem visitas e com oxigénio de alto fluxo só durante a noite

O Papa Francisco continua a cumprir a convalescença, no piso 2 da Casa Santa Marta, seguindo as indicações dos médicos, com sessões de fisioterapia e de terapia respiratória. A informação foi confirmada esta terça-feira pela Sala de Imprensa do Vaticano.

Francisco tem concelebrado missa na sua capela e prossegue algumas atividades de trabalho, à semelhança do que fazia no hospital Gemelli.

Para já, o Santo Padre, não corre perigo de vida. Não teve mais de recorrer à ventilação mecânica, mas continua a necessitar de oxigénio de alto fluxo durante a noite. Durante o dia, alterna com níveis de oxigénio mais reduzido.

O Vaticano não entra em mais detalhes. Para já, não há visitas a assinalar e mantém-se o esquema que tem sido adoptado para a publicação dos textos da catequese da quartas-feira e do angelus de domingo.

Fontes vaticanas consideram que ainda é cedo para decidir como vai ser a participação do Papa na Semana Santa e, para já, as visitas de Estado são recebidas pelo cardeal Secretário de Estado cardeal Pietro Parolin.

Nas últimas horas, Parolin disse à imprensa que o desvio que Francisco fez à Basílica de Santa Maria Maior, no passado domingo, quando regerssava a Santa Marta, lhe causou “algum dano acrescido”, mas a Sala de imprensa não quis comentar.